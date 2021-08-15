Повінь в Туреччині: загинули 57 людей

Станом на 15 серпня щонайменше 57 людей загинули в результаті повені в Туреччині. Про це повідомляє УП з посиланням на The Guardian.

Зокрема, 48 людей загинули в результаті повені в районі Кастамону. Ще вісім людей загинули в Синопі і одна в Стамбулі.

Раніше повідомлялося про 38 загиблих.

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Зазначимо, що значні опади в Чорноморському регіоні Туреччини призвели до паводків та сходження селів. Найбільше постраждали внаслідок негоди провінції Бартин, Кастамону, Синоп. Понад 1700 людей було евакуйовано з постраждалих районів.

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