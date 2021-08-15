Мера Кривого Рогу знайшли мертвим

Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли застреленим у будинку в селі Вільне. Тіло чоловіка знайшли у калюжі крові, а поряд – рушницю. Про це з посиланням на речницю поліції Кривого Рогу Ангеліну Крадожон пише hromadske.

«Так, я підтверджую, що це він. Поряд була знайдена рушниця. Наразі на місці тривають слідчі дії», – зазначила Ангеліна Крадожон.

Водночас речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська зазначила, що наразі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (Умисне вбивство).

Поліція отримала повідомлення щодо Павлова близько 16:00. За даними ЗМІ, тіло знайшов знайомий загиблого. За попередньою інформацією поліції, Павлова із вогнепальним пораненням знайшли на веранді власного будинку.

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Зараз на місці події перебувають керівник Нацполіції в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Правоохоронці обстежують будинок та встановлюють свідків події.

Що відомо про Костянтина Павлова?

Йому було 48 років. Мав вищу економічну освіту, менеджера організацій та диплом електрослюсара. Працював на криворізьких підприємствах «Кривбасконсалтінг», «Південний ГЗК», Криворізькому суриковому заводі.

З 2005 року Павлов був депутатом від «Партії регіонів». З 2006 до 2012 року працював першим заступником міського голови Кривого Рогу (Юрія Любоненка та Юрія Вілкула). З 2012 року став народним депутатом України 7-го скликання від «Партії регіонів». У 2014 році голосував за диктаторські закони.

На місцевих виборах 2020 балотувався в мери Кривого Рогу від партії «Опозиційна платформа — За життя», не пройшов, поступившись чинному меру Юрію Вілкулу, але згодом останній оголосив що знімає свою кандидатуру через стан здоров’я на користь Павлова.

У другому турі виборів 6 грудня конкурував із кандидатом від «Слуги народу» Дмитром Шевчиком і виграв вибори, набравши 56,97% голосів.

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