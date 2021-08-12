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У липні до дитячої лікарні на Орлика потрапила рекордна кількість травмованих дітей

Вероніка Рой

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Цьогоріч у липні відділенням невідкладної хірургії Львівської міської дитячої лікарні на вулиці Пилипа Орлика було пролікано рекордну кількість дітей. Малеча поступала після ДТП, а також іншими травмами. Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

Так, у липні відділенням невідкладної хірургії дитячої лікарні на Орлика було проліковано 202 дитини.   Зі слів завідувача невідкладної хірургії Ігоря Гоменюка, цього року це рекордна кількість дітей, які поступили до лікарні внаслідок ДТП, а також до 1-го хірургічного відділення внаслідок різних травм.

«У липні 202 дитини поступило до 1-го хірургічного відділення. З них близько 40 дітей з різними черепно-мозковими травмами, травмами живота з пошкодженням внутрішніх органів внаслідок ДТП, падінь з дерев, самокатів, велосипедів, квадроциклів, роликів, падінь з гойдалок, з батутів, а також з вікон. 174 дитини повністю проліковано та виписано додому. Решту переведено на подальше лікування у відділення лікарні», – прокоментував Гоменюк.

У медзакладі кажуть, що у липні фіксували сумну статистику поступлень до лікарні дітей після ДТП. Так, загалом 35 дітей після ДТП прийняла дитяча лікарня на Орлика в період з 1 липня по сьогоднішній день. З них – 28 випадків у липні та вже 7 – у серпні.

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