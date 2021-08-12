Оператори «Львівобленерго» не прийматимуть дані лічильників телефоном. Як подати показники?

Із 29 вересня оператори кол-центру «Львівобленерго» не прийматимуть показників електроенергії. Подати показники можна буде за допомогою автоматичних сервісів, а також онлайн-сервісів. Про це інформує пресслужба ПрАТ «Львівобленерго».

Як пояснив заступник директора з комерційного обліку ПрАТ «Львівобленерго» Юрій Кошла, такі зміни зумовлені тим, що наразі виникають проблеми з додзвоном в кол-центр серед охочих повідомити дані свого лічильника. У результаті цього трапляються накладки , коли під час подачі показників люди, у яких сталася аварійна ситуація, не можуть додзвонитися у кол-центр.

«Саме тому з 29 вересня оператори кол-центру не прийматимуть показники. Для подачі показників у «Львівобленерго» вже діє значна кількість різних дистанційних сервісів», – зазначив Юрій Кошла.

Тепер подати показники лічильника на світло можна за допомогою онлайн-сервісів:

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Веб-чат на сайті «Львівобленерго»: loe.lviv.ua

Чат-боти у Viber та Telegram

у онлайн-сервісі «Персональний кабінет»

Електронна пошта [email protected]

SMS-повідомлення за номером 5068

зателефонувати на номер 295 85 13 без з’єднання з оператором

голосовий набір – продиктувати свій показник без з’єднання з оператором

Також якщо людина зможе подати показники автоматично без з’єднання з працівником компанії, зателефонувавши за номерами кол-центру:

067 333 15 68

050 460 15 68

093 170 15 68

(032) 290 75 68 (згідно з тарифами оператора зв’язку)

5068 (дзвінок платний)

Зауважимо, оператори кол-центру самі телефонуватимуть старшим, соціально незахищеним споживачам, які подають показники стаціонарним телефоном.

Важливо, що безкоштовний номер кол-центру 0 800 30 15 68 діє лише для важливих та екстрених повідомлень, зокрема з приводу аварійних ситуацій.

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