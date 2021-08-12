Оператори «Львівобленерго» не прийматимуть дані лічильників телефоном. Як подати показники?

Із 29 вересня оператори кол-центру «Львівобленерго» не прийматимуть показників електроенергії. Подати показники можна буде за допомогою автоматичних сервісів, а також онлайн-сервісів. Про це інформує пресслужба ПрАТ «Львівобленерго».
Як пояснив заступник директора з комерційного обліку ПрАТ «Львівобленерго» Юрій Кошла, такі зміни зумовлені тим, що наразі виникають проблеми з додзвоном в кол-центр серед охочих повідомити дані свого лічильника. У результаті цього трапляються накладки , коли під час подачі показників люди, у яких сталася аварійна ситуація, не можуть додзвонитися у кол-центр.
«Саме тому з 29 вересня оператори кол-центру не прийматимуть показники. Для подачі показників у «Львівобленерго» вже діє значна кількість різних дистанційних сервісів», – зазначив Юрій Кошла.
Тепер подати показники лічильника на світло можна за допомогою онлайн-сервісів:
- Веб-чат на сайті «Львівобленерго»: loe.lviv.ua
- Чат-боти у Viber та Telegram
- у онлайн-сервісі «Персональний кабінет»
- Електронна пошта [email protected]
- SMS-повідомлення за номером 5068
- зателефонувати на номер 295 85 13 без з’єднання з оператором
- голосовий набір – продиктувати свій показник без з’єднання з оператором
Також якщо людина зможе подати показники автоматично без з’єднання з працівником компанії, зателефонувавши за номерами кол-центру:
- 067 333 15 68
- 050 460 15 68
- 093 170 15 68
- (032) 290 75 68 (згідно з тарифами оператора зв’язку)
- 5068 (дзвінок платний)
Зауважимо, оператори кол-центру самі телефонуватимуть старшим, соціально незахищеним споживачам, які подають показники стаціонарним телефоном.
Важливо, що безкоштовний номер кол-центру 0 800 30 15 68 діє лише для важливих та екстрених повідомлень, зокрема з приводу аварійних ситуацій.
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Дарина Романишин