У зоні ООС помер військовий з Новояворівська

У середу, 11 серпня, у зоні Операції об’єднаних сил раптово помер 51-річний військовий Олександр Орос з Новояворівська. Про це інформує пресслужба Новояворівської міськради.

51-річний Олександр Орос родом із Новояворівськ, був рядовим 24-й окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Загинув у зоні проведення Операції об’єднаних сил 11 серпня. У Олександра Ороса залишилась мати.

У Яворівській РДА поінформували, що 13 серпня о 6:00 годині кортеж зустрічатиме померлого Олександра Ороса на межі Рівненської та Львівської області, який попрямує до Гарнізонного храму свв. Петра і Павла у Львові, де відбудеться молитва. Деталі чину похорону повідомлять згодом.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Яворівська РДА