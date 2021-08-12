Львів’яни можуть безкоштовно прочіпувати своїх домашніх собак. Графік

У серпні в усіх районах Львова містяни матимуть змогу безкоштовно прочіпувати своїх домашніх тварин. Про це у Facebook інформує Dog-Friendly City.

Власники, котрі чіпуватимуть своїх собак, повинні мати із собою: свій паспорт, ветеринарний паспорт собаки, захисну маску, намордник. Також собака має бути зареєстрований в електронному муніципальному реєстрі тварин Львова.

Графік:

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Зазначимо, що серед переваг ідентифікації улюбленця мікрочіпом:

можливість підтвердження того, що це ваш собака;

можливість повернення втрачених або вкрадених тварин в Україні та за кордоном;

можливість виїзду з твариною за кордон;

можливість страхування тварини.

Нагадаємо, торік у Львові було прийнято нові Правила утримання і поводження з домашніми тваринами, згідно з якими ідентифікація власницьких собак мікрочіпом стає обов’язковою.

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