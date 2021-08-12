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Легкоатлетка Магучіх вперше прокоментувала обійми з російською спортсменкою

Вероніка Рой

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Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вперше прокоментувала своє фото із спортсменкою з Росії, через яке розгорівся скандал. Вона заявила, що у її діях не було жодного політичного підтексту. Про це вона сказала в коментарі виданню «Страна».

«Я представляю Україну на міжнародному рівні з 2017 року. Пишаюся тим, що підіймаю український прапор та виконую наш гімн. Я готувалася до Олімпіади і ця медаль для мене дуже важлива. Ці змагання були важкі фізично та емоційно. На те є причини. Насамперед після змагань ми всі традиційно привітали одна одну і в цьому не було ніякої політичної позиції», – зазначила легкоатлетка.

На запитання про бурхливе обговорення її обіймів з росіянкою у соціальних мережах Ярослава Магучіх відповіла: «В Україні є свобода думки. Я дякують всім тим, хто мене підтримував. Також хочу подякувати тим, хто мене критикує – це такий досвід для мене, який зробить мене сильнішою».

Нагадаємо, скандал навколо української спортсменки розгорівся після її обіймів та спільних фото з представницею команди ОКР (Олімпійський комітет Росії, – ред.) Марією Ласіцкене.

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19-річна Ярослава Магучіх є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Натомість Марія Ласіцкене має звання капітана Збройних сил Росії. Також вона є довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента РФ.

За Ярославу Магучіх заступився львівський каратист та депутат Львівської районної від об’єднання «Самопоміч» Станіслав Горуна. Він заявив, що «Спорт – поза політикою».

Зазначимо, Олімпійські ігри в Токіо завершилися 8 серпня. Детальніше про те, чим вони найбільше запам’яталися, читайте за посиланням.

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