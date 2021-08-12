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Двоє службовців «Львівгазу» погоріли на хабарі

Вероніка Рой

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У четвер, 12 серпня, правоохоронці викрили на хабарі двох службовців АТ «Львівгаз». Так, інженер-метролог вимагав неправомірну вигоду від місцевих мешканців, а фахівець з адміністративної діяльності однієї із дільниць «Львівгазу» – від підлеглого.

За даними обласної прокуратури, один з хабарників виявився інженер-метролог АТ «Львівгаз». Службовець вимагав та одержав від місцевого мешканця 20 тисяч гривень. За ці кошти він обіцяв сприяти у вирішенні питання щодо опломбування газового лічильника без відправлення його на перевірку, а також не накладати штрафних санкцій за виявлені порушення.

В СБУ Львівщини зауважили свій «бізнес» ділок мав намір поширити на більшість населення області. Це могло спричинити зростання соціальної напруги серед населення.

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Ще одним підозрюваним в одержанні хабара виявився 47-річний фахівець з адміністративної діяльності однієї із дільниць «Львівгазу».  Службовець вимагав від підлеглого, а саме слюсаря, 9 тис грн за те, що не буде створювати перешкоди у виконанні його роботи.

Обох службовців було затримано під час одержання неправомірних вигод. Наразі тривають слідчі дії, вирішуються питання про обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Також перевіряються факти можливої причетності інших осіб з числа службовців «Львівгазу» до вчинених кримінальних правопорушень.

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Фото: СБУ

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