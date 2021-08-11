Львівські медики успішно відновили деформовані суглоби на обличчі хлопця

У Львові медикам лікарні швидкої допомоги вдалося успішно відновити обличчя 20-річному хлопцеві. Він потрапив до лікарні зі скаргою на важкість при відкриванні рота. Про це повідомила Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова на своїй сторінці у Facebook.

Медики лікарні швидкої допомоги міста Львова провели першу в Україні складну поєднану ортогнатично-артропластичну операцію з реконструкції обличчя.

Лікарі прооперували хлопця, який 15 років тому потрапив у ДТП. Там він отримав складні переломи нижніх кінцівок, нейротравму та перелом нижньої щелепи, через яку за кілька років він не міг відкрити рота, було важко жувати та спати вночі.

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До лікарні швидкої допомоги хлопець звернувся з ускладненнями після невдалого попереднього лікування. Давня травма призвела до хронічного захворювання суглобів із практично цілковитою їхньою нерухомістю.

12 годин команда медиків проводила складне поєднане хірургічне втручання. Мета – повернути щелепи у правильне положення та відновити деформовані суглоби.

Тепер хлопець зможе забути про постійний дискомфорт та не відчуватиме труднощів рухах щелепою.

Нагадаємо, лікарня швидкої допомоги Львова – друга в Україні за кількістю трансплантацій у 2021 році.

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