ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські медики успішно відновили деформовані суглоби на обличчі хлопця

Дарина Романишин

|

У Львові медикам лікарні швидкої допомоги вдалося успішно відновити обличчя 20-річному хлопцеві. Він потрапив до лікарні зі скаргою на важкість при відкриванні рота. Про це повідомила Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова на своїй сторінці у Facebook.

Медики лікарні швидкої допомоги міста Львова провели першу в Україні складну поєднану ортогнатично-артропластичну операцію з реконструкції обличчя.

Лікарі прооперували хлопця, який 15 років тому потрапив у ДТП. Там він отримав складні переломи нижніх кінцівок, нейротравму та перелом нижньої щелепи, через яку за кілька років він не міг відкрити рота, було важко жувати та спати вночі.

Реклама партнерів

До лікарні швидкої допомоги хлопець звернувся з ускладненнями після невдалого попереднього лікування. Давня травма призвела до хронічного захворювання суглобів із практично цілковитою їхньою нерухомістю.

12 годин команда медиків проводила складне поєднане хірургічне втручання. Мета – повернути щелепи у правильне положення та відновити деформовані суглоби.

Тепер хлопець зможе забути про постійний дискомфорт та не відчуватиме труднощів рухах щелепою.

Нагадаємо, лікарня швидкої допомоги Львова – друга в Україні за кількістю трансплантацій у 2021 році.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області
Анастасія ПИЖ
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області

Невдовзі виповниться п'ять років відтоді, як торговельна мережа «АТБ», що є найпотужнішою в Україні, відкрила перші мага...

Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів