В Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика. Він уже знаходиться на території країни. Цю інформацію РБК-Україна підтвердили в Офісі президента.

«Сьогодні вона вже буде доставлена ​​в Софію Київську, де Конституцію виставлять для перегляду», – уточнили в ОП.

У той же час, представник парламенту в КСУ Ольга Совгиря також повідомила в соцмережах, що Конституція вже в Україні.

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«Очікуємо експонування до Дня Незалежності» – написала вона.

За словами Совгир, три копії Конституції, передані Швецією, вже експонуються в Україні: в парламенті і Офісі президента.

Третя копія буде передана до Конституційного суду після його реформування.

Варто відзначити, що оригінал Конституції Пилипа Орлика зберігається в Національному архіві Швеції. Однак після переговорів Міністерства закордонних справ України зі шведською стороной була досягнута домовленість, що оригінал Конституції передадуть Україні до 30-ї річниці Незалежності.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, Конституцію зможуть побачити всі бажаючі. З 16 серпня її виставлять в Софії Київській.

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