ОСТАННІ НОВИНИ

В Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика

Вероніка Рой

|

В Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика. Він уже знаходиться на території країни. Цю інформацію РБК-Україна підтвердили в Офісі президента.

«Сьогодні вона вже буде доставлена ​​в Софію Київську, де Конституцію виставлять для перегляду», – уточнили в ОП.

У той же час, представник парламенту в КСУ Ольга Совгиря також повідомила в соцмережах, що Конституція вже в Україні.

Реклама партнерів

«Очікуємо експонування до Дня Незалежності» – написала вона.

За словами Совгир, три копії Конституції, передані Швецією, вже експонуються в Україні: в парламенті і Офісі президента.

Третя копія буде передана до Конституційного суду після його реформування.

Варто відзначити, що оригінал Конституції Пилипа Орлика зберігається в Національному архіві Швеції. Однак після переговорів Міністерства закордонних справ України зі шведською стороной була досягнута домовленість, що оригінал Конституції передадуть Україні до 30-ї річниці Незалежності.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, Конституцію зможуть побачити всі бажаючі. З 16 серпня її виставлять в Софії Київській.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?
Вероніка РОЙ
Історичні медалі та скандали: чим запам’яталася Олімпіада-2020 в Токіо?

У неділю, 8 серпня, у Токіо завершилися тридцять другі літні Олімпійські ігри. Україну на головній спортивній події план...

Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області
Анастасія ПИЖ
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області

Невдовзі виповниться п'ять років відтоді, як торговельна мережа «АТБ», що є найпотужнішою в Україні, відкрила перші мага...

Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів