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Через роботу «в тіні» пів мільйона українців не зможуть отримувати пенсію

Вероніка Рой

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Неофіційно працевлаштовані українці після досягнення пенсійного віку не зможуть претендувати на пенсію. Така ситуація буде можлива, якщо в терміновому порядку не змінити деякі законодавчі норми. Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі одного з українських телеканалів, передає «Слово і діло».

Міністр зазначила, що Мінсоцполітики розробляє законопроєкт для вирішення цієї проблеми. Документ повинен внести в законодавство зміни, які дозволять працюючим «в тіні» українцям отримати право на нарахування страхового стажу.

«У півмільйона людей не буде необхідних 15 років, які дають їм право піти на пенсію в установленому віці. І ми над цим працюємо. Ми розробили законопроєкт і відправили його на експертизу в міжнародну організацію праці, і будемо просувати його далі», – заявила Лазебна.

Ще одна проблема, з якою можуть зіткнутися майбутні пенсіонери – це недобір стажу через неповну зайнятість. Така форма зайнятості в Україні досить поширена, оскільки дозволяє офіційно платити співробітнику меншу зарплату і менші податки з неї. Однак її поширення може призвести до масового недобору стажу надалі.

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