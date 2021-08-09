У Мін’юсті розповіли, скільки дітей народилося за час незалежності України

За час незалежності України народилися понад 13,6 мільйона дітей. Про це у Facebook повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

За даними Мін’юсту, за 30 років незалежності в Україні на світ з’явилося понад 13 млн 649 тис.

«Понад 13 млн 649 тис. – саме стільки маленьких громадян України з’явилося на світ упродовж років незалежності нашої держави Саме стільки народжень малюків було зареєстровано органами державної реєстрації актів цивільного стану протягом останніх 30 років», – йдеться у повідомленні.

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