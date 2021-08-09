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У Львові збирають фруктові кошики воїнам на Спаса. Як долучитися?

Вероніка Рой

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Мешканців Львова закликають допомогти українським військовим відзначити свято Преображення Господнього (у народі Спаса) та зібрати для них фруктові кошики. Про це інформує Капеланство.info.

До свята Преображення Господнього капелани Центру Військового Капеланства за підтримки Фундації св. Миколая у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла розпочинають акцію «Фруктовий кошик для Захисника України». Усіх небайдужих львів’ян запрошують допомогти українським воїнам відчути радість свята Преображення Господнього у місцях несення служби.

Підтримати проєкт «Фруктовий кошик для Захисника України» можна, склавши грошову пожертву у скриньку Фундації св. Миколая:

  • у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, що на вул. Театральній, 11 у Львові;
  • у військовому храмі Стрітення Господнього на вул. Батуринській у Львові;
  • у храмі Пресвятого Серця Христового на вул. Диктова 2 у Львові;
  • у храмі Блаженного священномученика Олексія Зарицького на вул. Лукаша, 3а у Львові;
  • у храмі Святого рівноапостольного князя Володимира на Природній, 8а у Львові.

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