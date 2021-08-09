Якою буде погода на Львівщині 10 серпня

У вівторок, 10 серпня, у Львівській області прогнозують сонячну погоду та до +28 градусів тепла. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

Завтра на Львівщині прогнозують мінливу хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура вночі становитиме 12-17°, вдень – 23-28° тепла.

Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер північно-східний, 3 – 8 м/с.

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