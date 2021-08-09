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67% українців вважають себе бідними, середнім класом – лише 1%

Вероніка Рой

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67,1% українських домогосподарств відносять себе до категорії бідних, лише 1% – до представників середнього класу. Про це йдеться у даних звіту «Самооцінка домогосподарств рівня своїх доходів за 2020 рік», який Держстат оприлюднив 6 серпня, передає УП.

Відповідно до звіту, до представників середнього класу себе відносять 1% українців, до категорії небідних, але ще не представників середнього класу – 31,9%, до бідних – 67,1%.

У відповідь на питання про дохід, який дозволяє вважати себе представником середнього класу, 71,3% назвали суму понад 22 тис грн на місяць.

При цьому, у категорії «заможних» стоїть прочерк, тобто до багатих себе зараховують менше 0,1% українців.

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У звіті також йдеться, що лише 1,6% домогосподарств вважають, що за останні 12 місяців їх матеріальний стан покращився, 4,4% – скоріше покращився, 43,6% – залишився без змін, 29,2% – скоріше погіршився, 21,2% – погіршився.

Водночас лише 7,1% домогосподарств вважають, що їх матеріальний стан у наступні 12 місяців покращиться, 47,4% – вважають, що матеріальний стан залишиться без змін, 44,3% – погіршиться, 1,2% – не змогли відповісти по прогнозу щодо матеріального стану.

Зазначається, що звіт Держстату склали на базі даних вибіркового дослідження матеріальних умов домогосподарств.

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