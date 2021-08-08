Україна почала жити в борг у природи, – Держекоінспеція

Від неділі, 8 серпня, українці використали більше ресурсів, ніж українське довкілля може відновити за рік. Про це повідомив олова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований на своїй сторінці у Facebook.

З 8 серпня Україна живе в борг у природи. Щороку фахівці аналізують використання природних ресурсів у різних країнах та на планеті в цілому і визначають День екологічного боргу. Для всієї Землі він наступив 29 липня.

Єдиний вихід для людства – змінити підхід до споживання ресурсів. Для цього кожен з нас повинен зменшити свій екологічний слід – обсяг використаної енергії, води тощо. Раціональне споживання водних та енергетичних ресурсів, зменшення генерування сміття, застосування принципу мінімалізму під час покупок, зможуть врятувати наше майбутнє.

Якщо щороку День екологічного боргу буде посуватись на 5 днів, то вже у 2050 році обсяг споживання ресурсів буде дорівнювати обсягу їх відновлення. І наразі в Україні динаміка позитивна – торік ця дата припала на 24 липня – на 2 тижні раніше.

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