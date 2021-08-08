У МОЗ розповіли, де можна отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію

Свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 міжнародного зразка можна отримати у сімейного лікаря. Про це йдеться у Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я.

«Міжнародні сертифікати про проведення вакцинації сьогодні доступні. Ви звертаєтеся до свого сімейного лікаря або лікуючого лікаря після того, як вам провели щеплення два рази вакциною проти COVID-19. У нас всі вакцини визнані ВООЗ, тому на кожну з них сімейний лікар вам видасть міжнародний сертифікат про проведення вакцинації», – сказав глава МОЗ Віктор Ляшко.

Він сказав, що це свідоцтво не має бути обов’язково на жовтому папері, як вважають у деяких медзакладах.

Та додав, що ковідний електронний сертифікат введений ЄС додатково.

«В українців буде ковідний сертифікат, аналогічний тому, що в ЄС. Тому нам для подорожей не потрібний буде міжнародний сертифікат, ми подорожуватимемо по електронному документу», – сказав Ляшко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни до COVID-сертифікатів. Їх термін дії становитиме 180 діб, а ПЦР-тестів – 72 години.

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Також читайте, яка різниця між covid-паспортом і свідоцтвом про вакцинацію.

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