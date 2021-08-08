У Маріуполі хлопець сфотографувався на фоні палаючого українського прапора

Маріуполі Запорізької області хлопець, місцевий мешканець, спалив прапор України, сфотографувався на фоні палаючого стягу та похвалився цим в Instagram. Про це повідомив Telegram-канал «Катарсис».

У суботу, 7 серпня, у спільноті з’явилося фото хлопця, який сфотографувався з палаючим прапором України. Ці фото зразу розлетілися мережею та спричинив хвилю обурення. Одна із користувачок написала, що хлопець «прямо вогонь».

В той самий день зловмисник опублікував відео, у якому попросив вибачення. Хлопець сказав, що він усе усвідомив та більше ніколи не буде повторювати такі вчинки.

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«Вибачте ті, кого я образив своїм дописом, де підпалив український прапор. Я все усвідомив і більше таке не повториться»,– зазначив поспіхом хлопець.

За вчинене хлопця можуть притягнути до відповідальності. Так, публічна наруга над державними символами — злочин, передбачений 338 статтею КК України.

Такий злочин карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на термін до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.

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