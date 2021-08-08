ОСТАННІ НОВИНИ

У Маріуполі хлопець сфотографувався на фоні палаючого українського прапора

Дарина Романишин

|

Маріуполі Запорізької області хлопець, місцевий мешканець, спалив прапор України, сфотографувався на фоні палаючого стягу та похвалився цим в Instagram. Про це повідомив Telegram-канал «Катарсис».

У суботу, 7 серпня, у спільноті з’явилося фото хлопця, який сфотографувався з палаючим прапором України. Ці фото зразу розлетілися мережею та спричинив хвилю обурення. Одна із користувачок написала, що хлопець «прямо вогонь».

В той самий день зловмисник опублікував відео, у якому попросив вибачення. Хлопець сказав, що він усе усвідомив та більше ніколи не буде повторювати такі вчинки.

Реклама партнерів

«Вибачте ті, кого я образив своїм дописом, де підпалив український прапор. Я все усвідомив і більше таке не повториться»,– зазначив поспіхом хлопець.

За вчинене хлопця можуть притягнути до відповідальності. Так, публічна наруга над державними символами — злочин, передбачений 338 статтею КК України.

Такий злочин карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на термін до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області
Анастасія ПИЖ
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області

Невдовзі виповниться п'ять років відтоді, як торговельна мережа «АТБ», що є найпотужнішою в Україні, відкрила перші мага...

Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів