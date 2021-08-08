Майже 150 тис. дітей з багатодітних родин отримають кошти до навчального року

Уряд цього тижня схвалив рішення про виплату 2 тис. грн на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої родини. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

145 тисяч дітей з багатодітних родин, які станом на 1 серпня досягли 6-18 років, отримають додаткові виплати до навчального року.

Жодного звернення подавати не потрібно. Виплати будуть проведені органами соціального захисту населення.

Загалом на це виділять 290 млн грн. Ці кошти допоможуть сім’ям зібрати дітей до школи та купити необхідні речі.

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«Виплати мають бути проведені вже в серпні – це чіткий орієнтир для уряду», – сказав президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Глава держави зауважив, що ця ініціатива не має вичерпуватися лише виплатою допомоги. Для урядовців і всіх представників системи місцевого самоврядування має бути принциповим забезпечення таких умов, щоб кожна родина в Україні могла належним чином підготувати дітей до навчального року.

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