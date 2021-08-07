ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові зібрали понад 150 тис. грн під час благодійного велопробігу

Дарина Романишин

|

У суботу, 7 серпня, у Львові пройшов щорічний благодійний велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили» з Арсеном Мірзояном. Зібрані кошти передадуть на ремонт Чорнобильській лікарні. Про це розповіли у пресслужбі Львівської міськради.

До заходу долучилось понад 250 львів’ян – компанії, родини з малими дітьми та друзі. Мер міста Андрій Садовий зазначив, що ЛМР надасть подвійну суму від тої, яку люди зможуть зібрати. Тому до загальної суми місто виділить ще 300 тис. грн.

Цього року кошти, виручені за реєстраційні внески, будуть спрямовані на капітальний ремонт кабінету функціональної діагностики Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові.

Довідково: вперше велопробіг відбувся влітку 2016 року з ініціативи співака Арсена Мірзояна. Львівський велоактивіст Володимир Лиховид та компанія Veliki.ua розробили маршрут та долучились до організації.

Прогулянка  отримала конкретну мету – придбати інфузомати у львівське дитяче онковідділення, який системно підтримує благодійний фонд «Запорука». З тих пір велопробіг щороку збирає значні  суми на його підтримку.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області
Анастасія ПИЖ
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області

Невдовзі виповниться п'ять років відтоді, як торговельна мережа «АТБ», що є найпотужнішою в Україні, відкрила перші мага...

Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів