У Львові зібрали понад 150 тис. грн під час благодійного велопробігу

У суботу, 7 серпня, у Львові пройшов щорічний благодійний велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили» з Арсеном Мірзояном. Зібрані кошти передадуть на ремонт Чорнобильській лікарні. Про це розповіли у пресслужбі Львівської міськради.

До заходу долучилось понад 250 львів’ян – компанії, родини з малими дітьми та друзі. Мер міста Андрій Садовий зазначив, що ЛМР надасть подвійну суму від тої, яку люди зможуть зібрати. Тому до загальної суми місто виділить ще 300 тис. грн.

Цього року кошти, виручені за реєстраційні внески, будуть спрямовані на капітальний ремонт кабінету функціональної діагностики Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові.

Довідково: вперше велопробіг відбувся влітку 2016 року з ініціативи співака Арсена Мірзояна. Львівський велоактивіст Володимир Лиховид та компанія Veliki.ua розробили маршрут та долучились до організації.

Прогулянка отримала конкретну мету – придбати інфузомати у львівське дитяче онковідділення, який системно підтримує благодійний фонд «Запорука». З тих пір велопробіг щороку збирає значні суми на його підтримку.

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Фото: ЛМР