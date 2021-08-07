Новим тренером збірної України з футболу стане Сергій Ребров

Збірну України з футболу очолить Сергій Ребров. Він замінить Андрія Шевченка, який на початку серпня вирішив не продовжувати контракт з Українською асоціацією футболу. Про це повідомили на сайті Sport.ua.

Новим тренером Національної збірної України стане колишній наставник «Динамо», «Аль-Ахлі» і «Ференцвароша» Сергій Ребров. 47-річний футболіст вже у понеділок, 9 серпня, буде представлений як наставник збірної України.

Крім того, голова комітету збірних України УАФ Мирон Маркевич, який також претендував на роль очільника збірної, висловив свою підтримку Реброву.

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«Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів», — сказав Маркевич.

Довідково: Сергій Ребров – український футболіст, який виступав за київське «Динамо», «Мілан» та лондонський «Челсі». Заслужений майстер спорту України (2003).

Має звання Героя України. Став першим гравцем, який забив у чемпіонаті України сто голів, а також першим, кому вдалося стати чемпіоном України і володарем Кубка України в одному сезоні в якості гравця і тренера.

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Фото: Wikimedia