ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканців Львівщини кличуть на фестиваль «Медова забава»

Дарина Романишин

|

У неділю, 8 серпня, з нагоди Дня Пасічника у селі Ганачівка Львівського району проведуть фестиваль «Медова забава». Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністації.

Натисніть на зображення для збільшення

Так, в межах фестивалю відбудеться Ярмарок продукції бджільництва, розважально-відпочинкові заходи, серед яких – виступи творчих колективів, майстер-класи, конкурси для дітей, змагання медоварів та запалення ватри.

Розпочнеться фестиваль «Медова забава» о 12:00 год. Офіційне відкриття о 12:30 год. Круглий стіл стартує о 13:30 год.

Реєстрація на захід за посиланням.

Реклама партнерів

На фестивалі також представлять виставку, присвячену 150-й річниці від дня народження українського скульптора, майстра монументально-декоративної скульптури Григорія Кузневича. Цей рік Львівська обласна рада оголосила роком Григорія Кузневича, тому буде кілька проєктів під час фестивалю присвячені цій постаті.

Довідково: Григорій Кузневич – український скульптор. Майже все життя майстер присвятив оздобленню Галичини. Прикрашав фасади залізничного вокзалу та музею у Львові, розписував церкви, створював ікони. Його скульптури отримували найвищі відзнаки на міжнародних конкурсах. Проте в 1950-х роках значну частину робіт знищила радянська влада.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області
Анастасія ПИЖ
Конкурентна зарплата та гарантована якість: чим «АТБ» підкорює західні області

Невдовзі виповниться п'ять років відтоді, як торговельна мережа «АТБ», що є найпотужнішою в Україні, відкрила перші мага...

Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів