Мешканців Львівщини кличуть на фестиваль «Медова забава»

У неділю, 8 серпня, з нагоди Дня Пасічника у селі Ганачівка Львівського району проведуть фестиваль «Медова забава». Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністації.

Так, в межах фестивалю відбудеться Ярмарок продукції бджільництва, розважально-відпочинкові заходи, серед яких – виступи творчих колективів, майстер-класи, конкурси для дітей, змагання медоварів та запалення ватри.

Розпочнеться фестиваль «Медова забава» о 12:00 год. Офіційне відкриття о 12:30 год. Круглий стіл стартує о 13:30 год.

Реєстрація на захід за посиланням.

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На фестивалі також представлять виставку, присвячену 150-й річниці від дня народження українського скульптора, майстра монументально-декоративної скульптури Григорія Кузневича. Цей рік Львівська обласна рада оголосила роком Григорія Кузневича, тому буде кілька проєктів під час фестивалю присвячені цій постаті.

Довідково: Григорій Кузневич – український скульптор. Майже все життя майстер присвятив оздобленню Галичини. Прикрашав фасади залізничного вокзалу та музею у Львові, розписував церкви, створював ікони. Його скульптури отримували найвищі відзнаки на міжнародних конкурсах. Проте в 1950-х роках значну частину робіт знищила радянська влада.

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