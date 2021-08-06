Начальник підрозділу поліції на Львівщині погорів на щомісячних поборах з підлеглого

Правоохоронці спіймали на хабарі начальника сектору реагування патрульної поліції одного із відділень поліції Львівщини. Посадовець поліції щомісяця вимагав від свого підлеглого неправомірну вигоду від водіїв, котрі намагалися відкупитися за керування авто напідпитку та під наркотиками.

За інформацією департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, начальник сектору реагування патрульної поліції одного з відділів поліції Львівщини налагодив корупційну схему. Зокрема, посадовець поліції вимагав із підлеглих неправомірну вигоду.

Гроші поліцейські мали отримувати від правопорушників за непритягнення до адміністративної відповідальності та віддавати майору поліції.

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У прокуратурі Львівщини зазначили, що поліцейський вимагав від свого підлеглого неправомірну вигоду від водіїв, котрі намагалися відкупитися за керування авто напідпитку та під наркотиками.

Начальника підрозділу поліції на Львівщині затримали після одержання чергової суми хабара у розмірі 5 тисяч гривень.

Слідчі ДБР готуються вручити йому підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років.

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Фото: прокуратура