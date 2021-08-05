Зеленський порадив покинути окупований Донбас людям, які вважають себе росіянами

Президент України Володимир Зеленський закликав людей, які вважають себе росіянами, покинути територію окупованого Донбасу. Він запевним, територія Донбасу буде деокупована. Про це Зеленський сказав в етері телеканалу «Дом», передає Громадське.

«Я вважаю, якщо ти живеш на території окупованого Донбасу та якщо ти вважаєш, що «Наше дело правое – нам в РФ, ми россияне», велика помилка залишатися жити на Донбасі. Це ніколи не буде російською територією», – вважає Зеленський.

Він додав, що територія Донбасу буде деокупована, і неважливо, скільки часу вона залишатимуться під контролем проросійських бойовиків.

Зеленський заявив, що жителям Донбасу, які вважають цей регіон російським, «заради майбутнього своїх дітей та онуків вже потрібно їхати шукати собі місце в Росії».

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«Без України на цій території цивілізації не буде. Україна буде рости вгору, буде все будувати, однозначно. Донбас у тому вигляді, окупованому, відрізаному, нікуди рости не буде. Тому щастя для цих людей тут не буде», – вважає президент.

Скільки саме жителів окупованого Донбасу вважають себе росіянами, наразі невідомо. Усе через окупацію регіону, яка не дозволяє проводити там незалежні соціологічні дослідження.

А втім, ймовірно, Зеленський мав на увазі не всіх росіян, а лише тих людей, які прагнуть приєднання Донбасу до Росії.

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