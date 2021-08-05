Від коронавірусу помер експрем’єр-міністр Євген Марчук

У четвер, 5 серпня, перестало битися серце 80-річного українського держдіяча, четвертого прем’єр-міністра Євгена Марчука. Про це повідомила його дружина на своїй сторінці у Facebook.

«Чорний день….помер ЄК …зупинилося серце», – написала Лариса Івшина.

Як пише УП із посиланням на Службу безпеки України, причиною смерті стало ускладнення від коронавірусу. Воно спровокувало захворювання, на яке страждав Марчук, та гостру серцево-легеневу недостатність.

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Довідково: Євген Марчук – український державний діяч, 4-й прем’єр-міністр України (1995 — 1996 рр.), генерал армії України, кандидат юридичних наук. Він був першим головою Служби безпеки України.

З 1 листопада 2018 по 19 травня 2019 року уповноважений представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

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