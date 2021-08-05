ОСТАННІ НОВИНИ

Від коронавірусу помер експрем’єр-міністр Євген Марчук

Дарина Романишин

|

У четвер, 5 серпня, перестало битися серце 80-річного українського держдіяча, четвертого прем’єр-міністра Євгена Марчука. Про це повідомила його дружина на своїй сторінці у Facebook.

«Чорний день….помер ЄК …зупинилося серце», – написала Лариса Івшина.

Як пише УП із посиланням на Службу безпеки України, причиною смерті стало ускладнення від коронавірусу. Воно спровокувало захворювання, на яке страждав Марчук, та гостру серцево-легеневу недостатність.

Реклама партнерів

Довідково: Євген Марчук – український державний діяч, 4-й прем’єр-міністр України (1995 — 1996 рр.), генерал армії України, кандидат юридичних наук. Він був першим головою Служби безпеки України.

З 1 листопада 2018 по 19 травня 2019 року уповноважений представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів