ДТП біля села Нагірне заблокувала рух транспорту на трасі Київ-Чоп

У четвер, 5 серпня, на трасі Київ-Чоп біля села Нагірне Стрийського району зіткнулися два автомобілі. У зв’язку з цим рух транспорту перекритий. Про це інформує пресслужба патрульної поліції Львівщини.
За даними патрульних, зіткнулися авто Volvo та Toyota. Також на проїзну частину розлилося паливо.
«Увага, рух перекритий. На автодорозі М-06 Київ — Чоп в селі Нагірне сталося зіткнення транспортних засобів Volvo та Toyota. На проїзну частину розлилося паливо», – йдеться у повідомленні.
На місце ДТП скеровані необхідні служби.
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Фото: патрульна поліція
Вероніка Рой