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У Києві невідомий погрожував підірвати будівлю Кабміну. Оновлено

Вероніка Рой

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У Києві невідомий із вибухівкою зайшов у будівлю Кабінету Міністрів України і погрожує її підірвати. Через це введена спеціальна поліцейська операція. Про це інформує пресслужба поліції Києва.

За даними поліції, невідомий зайшов до будівлі Кабміну близько 10 год. ранку. Він із кишені вибуховий пристрій і погрожує його підірвати.

«У Києві введена спеціальна поліцейська операція. На даний час із чоловіком проводяться перемовини. У випадку відмови добровільно припинити правопорушення, до чоловіка будуть застосовані поліцейські заходи, передбачені Законом», – зазначають правоохоронці.

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Згодом УП повідомили у відділі комунікації МВС, що чоловіка затримали, наразі подробиць не повідомляють.

Фото: поліція

Причини та його вимоги наразі невідомі. Зазначається, що він – ветеран і інвалід війни, служив снайпером, був контужений, звати його Володимир.

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