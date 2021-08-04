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Найкращим спортсменом Львівщини у липні став Павло Коростильов

Вероніка Рой

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У липні 2021 року найкращим спортсменом на Львівщині визначили 23-річного кульовика Павла Коростильова, що зупинився за крок до медалі на Олімпійських іграх у Токіо. Про це інформує відділення НОК у Львівській області.

Традиційне щомісячне голосування членів виконкому відділення НОК України у Львівській області визначило найкращим спортсменом Львівщини за підсумками липня 2021 року майстра спорту України міжнародного класу з кульової стрільби Павла Коростильова

На ХХХІІ Олімпійських іграх у Токіо-2020 Павло Коростильов зупинився за крок до медалі та у підсумку посів високе 4-те місце у стрільбі з пневматичного пістолета у дистанції на 10 метрів.

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Фото: НОК

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