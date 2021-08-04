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На Львівщині прогнозують значні дощі, грози та шквали

Вероніка Рой

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У четвер, 5 серпня, у Львівській області прогнозують дощі, грози та шквали. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

За даними синоптиків, у Львівській області прогнозують грози. В другій половині дня місцями – значні дощі, шквали 17 – 22 м/с та град.

Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура вночі становитиме 14 – 19°, а вдень –  24 – 29° тепла.

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