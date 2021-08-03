Посадовицю Трускавецької міськради відправили на 7 років за ґрати за привласнення 1,3 млн грн

Суд відправив за ґрати на 7 млн грн начальницю відділу бухгалтерського обліку одного із управлінь Трускавецької міської ради, яка привласнила понад 1,3 млн грн бюджетних коштів. Про це інформує пресслужба прокуратури Львівщини.

З 2017 по 2020 роки посадовиця Трускавецької міськради за допомогою персонального комп’ютера входила до автоматизованої системи інтернет-банку, куди вносила відомості щодо розподілу виплат управління. Жінка безпідставно вносила завідомо неправдиві відомості про розмір свого грошового забезпечення, що підлягав виплаті.

Як наслідок, засуджена заволоділа бюджетними коштами на загальну суму понад 1,3 млн грн.

Суд визнав обвинувачену винною та призначив покарання – 7 років позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади терміном на 3 роки та з конфіскацією майна. Також задоволено цивільні позови на зазначену вище суму.

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