Мер Дрогобича закликав поліцію навести лад із ромами у центрі міста

Мер Дрогобича Тарас Кучма закликав правоохоронців та муніципалів навести лад із ромами та безпритульними людьми, які забруднюють центр міста. Про це інформує пресслужба Дрогобицької міськради.

Як повідомив Тарас Кучма, центральна частина Дрогобича, особливо площа Замкова Гора, часто є окуповані ромами, безпритульними та особами, які розпивають там спиртні напої. Наслідками таких дій – є розкинуті недопалки, пляшки, гори сміття та неприємний запах довкола.

«Все це відбувається в центрі міста, в його історичній частині, яку відвідують туристи, роблять фотографії на фоні старовинного Костелу. Для нікого не секрет, що внутрішній двір будинків біля «Приватбанку» служить своєрідною територією, де справляють свої біологічні потреби особи, які не мають постійного місця проживання та ті, хто полюбляє заглядати в пляшку. Тож пройти там, не затуливши носа, не можливо. Такі речі у центрі Дрогобича – недопустимі», – наголосив міський голова Тарас Кучма.

Відтак він закликав правоохоронців та муніципальну варту міста звертати увагу під час патрулювань та навести лад із особами, які розпивають спиртні напої на площі Замкова Гора. Комунальникам міста доручили прибрати та очистити засмічену територію.

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