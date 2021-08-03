ОСТАННІ НОВИНИ

Мер Дрогобича закликав поліцію навести лад із ромами у центрі міста

Вероніка Рой

|

Мер Дрогобича Тарас Кучма закликав правоохоронців та муніципалів навести лад із ромами та безпритульними людьми, які забруднюють центр міста. Про це інформує пресслужба Дрогобицької міськради.

Як повідомив Тарас Кучма, центральна частина Дрогобича, особливо площа Замкова Гора, часто є окуповані ромами, безпритульними та особами, які розпивають там спиртні напої. Наслідками таких дій – є розкинуті недопалки, пляшки, гори сміття та неприємний запах довкола.

«Все це відбувається в центрі міста, в його історичній частині, яку відвідують туристи, роблять фотографії на фоні старовинного Костелу. Для нікого не секрет, що внутрішній двір будинків біля «Приватбанку» служить своєрідною територією, де справляють свої біологічні потреби особи, які не мають постійного місця проживання та ті, хто полюбляє заглядати в пляшку. Тож пройти там, не затуливши носа, не можливо. Такі речі у центрі Дрогобича – недопустимі», – наголосив міський голова Тарас Кучма.

Відтак він закликав правоохоронців та муніципальну варту міста звертати увагу під час патрулювань та навести лад із особами, які розпивають спиртні напої на площі Замкова Гора. Комунальникам міста доручили прибрати та очистити засмічену територію.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів