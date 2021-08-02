На трасі Київ-Чоп – потрійна ДТП: рух транспорту ускладнений

У понеділок, 2 серпня, на трасі Київ-Чоп біля села Великосілки трапилася потрійна ДТП. У зв’язку з цим рух транспорту ускладнений. Про це інформує патрульна поліція Львівщини.

За даними патрульних, на трасі Київ-Чоп зіткнулися три автомобілі: Volkswagen Passat, Toyota Avensis та Honda Jazz. У результаті аварії троє людей травмовані.

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Наразі рух транспорту на цій ділянці ускладнений, патрульні організували реверсний рух.

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Фото: патрульна поліція