Львів’ян кличуть на благодійний велопробіг із відомим співаком

У суботу, 7 серпня, у Львові відбудеться щорічний благодійний велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили» з Арсеном Мірзояном. Кошти з цього велопробігу скерують на ремонт кабінету функціональної діагностики у Чорнобильській лікарні у Львові. Про це інформує пресслужба Львівської міськради.

Захід розпочнеться о 10.00 год. Учасники проїдуть за таким маршрутом: просп. Свободи – просп. Чорновола – вул. Липинського – вул. Б. Хмельницького – вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. Замарстинівська – просп. Чорновола – просп. Свободи. За маршрутом велопробігу буде ситуативне перекриття руху.

Цього року кошти, виручені за реєстраційні внески, будуть спрямовані на капітальний ремонт кабінету функціональної діагностики Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові. У цьому кабінеті регулярно проходять обстеження онкохворі діти, у яких через рак відбулися зміни у роботі серцево-судинної та/або дихальної систем.

Реєстраційний внесок складає 250 грн. 100% перерахованих коштів будуть спрямовані на благодійність.

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Зареєструватись на велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили» можна за цим посиланням.

Довідка

Вперше велопробіг відбувся влітку 2016 року з ініціативи співака. Львівський велоактивіст Володимир Лиховид та компанія Veliki.ua розробили маршрут та долучились до організації.

Прогулянка отримала конкретну мету – придбати інфузомати у львівське дитяче онковідділення, який системно підтримує благодійний фонд «Запорука». З тих пір велопробіг щороку збирає значні суми на його підтримку.

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