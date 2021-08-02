Якою буде погода у серпні

Погода в Україні у серпні 2021 року буде спекотною і одночасно багатою на дощі. Про це ТСН.ua розповів народний синоптик Леонід Горбань.

Так, згідно з його розрахунками, останній місяць літа цього року буде доволі спекотним, однак високі температури розбавлятимуть часті опади зі шквалами і бурями.

Зокрема, Леонід Горбань дає такий прогноз:

1-3 серпня – сильна спека;

2 серпня – гроза та буря;

8 серпня – буря;

11-14, 22, 27 та 29 серпня – дощі;

від 19 до 21 та від 23 до 26 серпня – спека.

У Львові, за даними Gismeteo, серпень буде доволі дощовим. У місті очікується середня температура до +23 градусів тепла, також можливі грози.

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