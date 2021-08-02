30-та річниця Незалежності України: дітей та молодь запрошують до участі у конкурсі

Діти віком від 3 до 18 років з України та української діаспори різних країн світу можуть взяти участь у конкурсі малюнків та фотографій на тему «Що для мене Україна?», який присвячений 30-й річниці Незалежності України.

Треба подати конкурсну роботу (у відсканованому форматі, JPEG) разом із заявкою, де вказані всі дані учасника (з переліком можна ознайомитися тут) подається до Оргкомітету на електрону адресу [email protected].

Роботи приймають до 13 серпня включно.

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Кожен учасник може подати для участі в Конкурсі не більше 3 конкурсних робіт в рамках однієї чи декількох обраних номінацій.

Детальні умови участі в конкурсі за посиланням.

Переможці конкурсу будуть оголошені під час Творчого фестивалю 24 серпня у Києві. Крім того, на зазначеному фестивалі буде організована виставка робіт учасників конкурсу.

Довідково про конкурс:

У 2020 році цей Всеукраїнський конкурс малюнків та фотографій відбувся вперше й одразу зібрав 6 826 робіт від 3 462 учасників – дітей віком від 3 до 18 років з України та української діаспори різних країн світу.

В Україні найактивнішими стали Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Одеська, Полтавська, Чернівецька області та місто Київ, при чому саме діти із сільської місцевості надіслали більшість робіт. Серед української діаспори найактивнішими стали мешканні Австралії, Австрії, Естонії, Казахстану, Киргизстану, Кіпру, Німеччини, Норвегії, Польщі, Росії, Туреччини, Швеції та Швейцарії.

Переможців обирали видатні політики, громадські діячі та художники. Завершився конкурс виставкою робіт його учасників під назвою «Карта, що говорить» у столичному парку ім. Т.Г. Шевченка.

Карта заговорила завдяки розповідям учасників конкурсу, які були змонтовані у загальне відео та зчитувалося з карти за допомогою QR-коду. Відео можна переглянути на YouTube-каналі UWCF за посиланням.

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