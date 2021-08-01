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Здобутки в боротьбі з Covid під загрозою через поширення штаму «Дельта», – ВООЗ

Вероніка Рой

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На тлі розповсюдження штаму коронавірусу Дельта світ може поступитися здобутками в боротьбі з хворобою, проте, за твердженням ВООЗ, ковід-вакцини є ефективними. Про це пише УП з посиланням на Reuters

Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) описали варіант коронавірусу Delta як такий, що передається, як вітрянка, і попередили, що він може спричинити важкі наслідки.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив, що кількість заражень COVID-19 за останні чотири тижні зросла на 80%. За той же період смертність в Африці, де вакциновано лише 1,5% населення, зросла на 80%.

«Здобутки знаходяться під загрозою або втрачаються, а системи охорони здоров’я у багатьох країнах перевантажені», – сказав Гебреєсус на пресконференції.

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За даними ВООЗ, штам Дельта був виявлений у 132 країнах і став домінуючим у світі.

«Усі вакцини, які зараз схвалені ВООЗ, забезпечують значний захист від важких наслідків та госпіталізації щодо всіх варіантів, включаючи штам Дельта», – сказав провідний експерт ВООЗ з питань надзвичайних ситуацій Майк Райан.

«Ми боремося з тим самим вірусом, але вірус став більш заразним і адаптованим», – сказав він.

Марія ван Керхове, технічний працівник ВООЗ із питань COVID-19, сказала, що варіант Дельта приблизно на 50% активніше передається, ніж інші штами SARS-CoV-2, які вперше з’явилися в Китаї наприкінці 2019 року.

Нагадаємо: Варіант коронавірусу «Дельта» значно заразніший, із більшою ймовірністю подолає захист вакцин і може викликати більш серйозне захворювання, ніж усі інші відомі версії вірусу, відповідно до внутрішньої презентації, поширеної в Центрах із контролю й профілактики захворювань США.

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