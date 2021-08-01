Вулиця Князя Романа не проїзна через падіння дерева

У неділю, 1 серпня, Львовом пройшла сильна злива та гроза. Негода повалила дерево на вулиці Княза Романа, яке повністю перекрило рух транспорту. Про цей інформує пресслужба патрульної поліції Львівщини.

Як йдеться у повідомленні, на вулиці Князя Романа,11 впало дерево на проїзну частину.

«Рух перекритий повністю. Патрульні вже повідомили комунальні служби», – йдеться у повідомленні.

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Також, за даними патрульних, внаслідок падіння дерева пошкоджена лінія електропередач з ліхтарями та автомобіль Daewoo.

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