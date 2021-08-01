У МОЗ розповіли, чому вживати кавун корисно та коли вони небезпечні?

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли про користь вживання кавуна, а також про те, чи потрібно їх менше через вміст нітратів. Про це йдеться на сторінці у Facebook МОЗ.

У міністерстві кажуть, що слово «нітрат» у людей здебільшого асоціюється саме з кавунами. Втім, у МОЗ спростовують це твердження, оскільки: нітрати — це далеко не завжди отрута і вони містяться не лише в кавунах, а й в багатьох овочах і фруктах, воді та навіть в нашому організмі.

«Нітрати – це солі азотної кислоти, які також називають селітра. Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і навіть нашого організму.Варто зазначити, що більшість здорових людей не матиме проблем з нітратами, адже в допустимих нормах нітрати абсолютно не страшні. Проте, якщо їх споживати з їжею або водою надто багато, вони починають концентруватися в організмі у великій кількості й тоді перетворюються на нітрити, які вже дійсно несуть шкоду», – пояснюють у міністерстві.

Разом з тим у МОЗ розповіли, чому вживати кавун корисно.

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«В ньому присутні 19 вітамінів та 11 мінералів. До складу входить лікопен, який має потужні антиоксидантні, онкопротекторні та протизапальні властивості та зменшує тромбоутворення. Що червоніший кавун, то більше в ньому лікопену. В кавуні утворюється закис азоту NO – речовина, що регулює тонус судин та гладеньких м’язів, бере участь в розширенні судин та зниженні артеріального тиску, позитивно впливає на імунну відповідь та швидкість передачі нервового імпульсу», – ідеться у повідомленні.

Також кавун корисний людям, які тренуються й активно займаються фізичними вправами. Адже це – швидкі вуглеводи, антиоксиданти й амінокислоти. Кавуновий сік зменшує кріпатуру в м’язах і допомагає відновленню після тривалих забігів.

Щоденне споживання кавуна корисне людям з атеросклерозом, жінкам у період менопаузи та людям із гіпертензією та пре-гіпертензією. Завдяки вмісту антиоксидантів корисний для здоров’я шкіри та сітківки очей.

У МОЗ зауважують, що кавуни можуть бути і небезпечними для здоров’я людини.

У міністерстві зауважують, що бактеріальні збудники можуть бути причиною отруєння кавунами. Причиною цього є надбиті чи надрізані кавуни, або ж недотримання гігієни, що в результаті призводить до запалення шлунково-кишкового тракту.

Людям з гіперкаліємією, (надлишком калію в крові) варто не переїдати кавунів. Оскільки в ньому міститься калій, який здоровій людині буде на користь, а тим, в кого порушена регуляція вмісту калію в крові, ця речовина може зашкодити та викликати аритмію чи спазми м’язів.

Цукрів у кавуні відносно мало, але літр кавунової м’якоті містить 60 грамів цукру. Тож звична щедра порція кавуна має значне глікемічне навантаження. Краще знати міру та поєднувати кавуни з іншою рослинною їжею, багатою на клітковину. Це зробить підйом глюкози в крові не таким різким.

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