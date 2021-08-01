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Шевченко залишив посаду головного тренера збірної України з футболу

Вероніка Рой

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У головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка закінчився контракт на роботу зі збірною. Про це Шевченко повідомив у Facebook.

«Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п’ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол», – написав Шевченко.

Він подякував президентові і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, а також висловив вдячність «кожному гравцеві, кожній людині, хто допомагав і був причетний до команди».

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«Велика вдячність всім вболівальникам за підтримку і критику. Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою в Україну», – додав Андрій Шевченко.

Додамо, Андрій Шевченко став тренером збірної України з футболу після Єврро-2016.

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