ОСТАННІ НОВИНИ

На Стрийщині на велосипедній трасі травмувався 15-річний хлопець

Вероніка Рой

|

У Стрийському районі 15-річний велосипедист отримав травми під час спуску по велосипедній трасі. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС Львівщини.

Випадок трапився 31 липня у селі Волосянка Стрийського району на горі Високий Верх гірськолижного-відпочинкового комплексу «Захар Беркут». 15-річний хлопець травмувався під час велосипедного спуску по велосипедній трасі.

До місця події було направлено рятувальників. Вони за допомогою спеціального спортивного спорядження доставили потерпілого до підніжжя відпочинкового комплексу. Далі хлопця було передано працівникам швидкої медичної допомоги для огляду і подальшої госпіталізації.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?
Вероніка РОЙ
Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?

Вже цієї п’ятниці, 23 липня, у Токіо стартують тридцять другі літні Олімпійські ігри. Від України за нагороди на найголо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів