На Стрийщині на велосипедній трасі травмувався 15-річний хлопець

У Стрийському районі 15-річний велосипедист отримав травми під час спуску по велосипедній трасі. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС Львівщини.

Випадок трапився 31 липня у селі Волосянка Стрийського району на горі Високий Верх гірськолижного-відпочинкового комплексу «Захар Беркут». 15-річний хлопець травмувався під час велосипедного спуску по велосипедній трасі.

До місця події було направлено рятувальників. Вони за допомогою спеціального спортивного спорядження доставили потерпілого до підніжжя відпочинкового комплексу. Далі хлопця було передано працівникам швидкої медичної допомоги для огляду і подальшої госпіталізації.

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Фото: ДСНС