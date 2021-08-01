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На Львівщині вщент згоріли два автомобілі

Вероніка Рой

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Протягом суботи, 31 липня, у Львівській області згоріло вщент згоріли два автомобілі Opel Astra та Fiat Scudo. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС Львівщини.

Так, о 13:20 селі Пониква Золочівського району виникла пожежа в автомобілі Opel Astra. До місця виклику негайно виїхали рятувальники.

Пожежу було локалізовано о 14:05 та повністю ліквідовано о 14:17. Вогнем знищено автомобіль.

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До ліквідації пожежі залучили 11 рятувальників та три одиниці спецтехніки.

Того ж дня о 22:55 в селі Підгірці Золочівського району виникла пожежа в автомобілі Fiat Scudo.До місця виклику виїхали рятувальники.

Пожежу локалізовано о 23:25 та повністю ліквідовано о 23:29. Вогнем знищено автомобіль. До ліквідації пожежі залучили двох рятувальників та 1 одиницю спецтехніки.

Внаслідок обох пожеж ніхто не постраждав. Обставини подій та причини виникнення пожеж встановлюються.

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Фото: ДСНС

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