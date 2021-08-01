На лікування однорічної Вікторії Полюги зібрали понад 12 млн, але потрібно ще 42 млн

У Львові триває збір коштів на лікування однорічної Вікторії Полюги, в якої діагностували спінальну м’язову атрофію. На ліки для маленької львів’янки зібрали понад 12 млн грн, але потрібно ще 42,7 млн грн. Тож усіх небайдужих просять долучитися до збору грошей на ліки, які врятують життя Вікторії. Про це йдеться на Facebook-сторінці «Врятуємо Вікторію Разом».
Зазначимо, в однорічної львів’янки Вікторії Полюги виявили спінальну м’язову атрофію, від якої поступово слабнуть усі м’язи. Через це втрачається здатність сидіти, тримати голову, а з часом і самостійно дихати.
Врятувати дитину може ін’єкція швейцарського препарату Zolgensma, вартість якої становить 65 млн грн. Станом на 30 липня завдяки небайдужим вдалося зібрати понад 12 млн грн. Тож львів’ян просять долучитися до збору ще 42,7 млн грн. Для сім’ї дівчинки ця сума не підйомна. Тож усіх небайдужих просять допомогти врятувати життя дитини.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ:
Приватбанк
4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (тато)
Ощадбанк
5167 8032 2632 0880 Коцовська Мар’яна (мама)
Monobank:
5375411404612058
UAH
Отримувач
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІКТОРІЯ СМА
Код отримувача: 44233657
UA413052990000026007031019925
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
PLN https://www.siepomaga.pl/viktoria-sma
USD IBAN UA973052990000026201899325378
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
POLIUHA Назар Полюга
PayPal: [email protected]
EUR IBAN: UA553052990000026207899325639
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
POLIUHA NAZAR
Приватбанк
5168742710339957 Коцовська Мар’яна (мама)
Приватбанк
5168 7427 1698 7346 Полюга Назар (тато)
Міжнародні перекази через GoFundMe
Litecoin
Itc1qq3q6rjmwn6yddwff3u3d646cnvnduhm8s42c0y
Ethereum
Ox6Fd8E219Fb259106e3639F3B74dc5C1D047dbF5b
Bitcoin
bc1qfsu92g05lks4v48tfrl4jlkfv8772ll2lvfqzu
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Вероніка Рой