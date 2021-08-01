7 фестивалів на Львівщині, що відбудуться у серпні

Серпень на Львівщині буде багатим на різноманітні на фестиваль. Жителів області зможуть поринути в українське середньовіччя на фестивалі в «Ту Стані» чи подрайвувати на Zaxid Fest.Перелік фестивалів області, що відбудуться на Львівщині оприлюднила пресслужба ЛОДА.

2-8 серпня – фестиваль-табір української середньовічної культури «Ту Стань».

Захід вперше відбувся в 2006 році і є найстарішим в Україні історичним фестивалем, який проводиться щорічно без перерв. Особливістю заходу є його орієнтованість на певний період минулого – час існування наскального міста-фортеці IX-XVI століття.

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Гостей заходу планують максимально інтегрувати в українську історичну добу Х-ХV ст. та зробити кожну локацію дійсно автентичною. Для цього на фестивалі працюватимуть найкращі дослідники та реконструктори, а різноманітна програма дозволить відвідувачам відкрити всю багатогранність давньої епохи.

Традиційно гостей чекатиме:

бугурти та лицарські поєдинки;

стрільба з луків та арбалетів;

театри і література;

вуличні музиканти і велика сцена;

вогняна і лазерна вистава;

ремісничі майстер-класи та середньовічний ярмарок.

Родзинкою фестивалю «Ту Стань! 2021» стане програма суботнього вечора (з 22-ї до першої години) із нічним штурмом фортеці, лазерним і вогняним дійством, ватрою до світанку та кінопоказом.

Детальніше – https://cutt.ly/4Qs0gTj

8 серпня – фестиваль «Медова Забава»

У неділю, 8 серпня, у селі Ганачівка відбудеться фестиваль «Медова Забава». Проведення фестивалю покликане популяризувати галузь бджільництва, сприяти розвитку локальних пасік не лише в частині виробництва, але й у формі туристичних та оздоровчих локацій.

На гостей заходу чекає концертна програма за участі народних та самодіяльних колективів, ярмарок продукції бджільництва, дегустація меду та медопродуктів.

Також присутні зможуть відвідати експозицію виставки, присвяченої 150-й річниці від дня народження Григорія Кузневича, українського скульптора, майстра монументально – декоративної скульптури, взяти участь майстер-класах, забавах та конкурсах.

14 серпня – Національний проєкт «Ukrainian Song Project/Українська пісня»

14 серпня 2021 року на «Арена Львів» зустрічайте ювілейний проєкт «Ukrainian Song Project/Українська пісня» у Львові!

Цього року на мешканців Львівщини чекає вся історія музики за 30 років Незалежності України і рекордна кількість учасників.

«У рік ювілею Незалежності нашої держави організатори готують неймовірне стадіонне шоу і прагнуть відтворити всі 30 років розвитку української музичної індустрії в одному концерті. Тому на глядачів чекають тільки перевірені часом хіти, які звучали для нас з початку 90-хх до останнього часу! Глобальною ідеєю концерту виступає презентація розвитку української музики за 30 років Незалежності України. Метою заходу виступає відкрити для українців нові імена вітчизняного шоу-бізнесу», – кажуть організатори.

16-21 серпня – Львівські Фото Фестини

Львівський фотографічний фестиваль «Фото фестини-2021» у Львові в цьому році триватиме цілий тиждень: з 16 по 22 серпня. На мешканців області чекають проведення лекцій, презентацій книжок, майстер-класів, відкриття виставкових проєктів та інших цікавих подій.

22 серпня – Міжнародний фестиваль мисливської культури «Мисливська ватра»

Міжнародний фестиваль «Мисливська ватра» відбудеться у мальовничому місті Миколаєві, в палаці баронів Гренделів. Мисливські колективи з усіх куточків України та Європи зберуться задля обміну досвідом у мисливській царині, а також популяризації мисливської культури та ловецьких традицій. У рамках заходу також відзначатимуть День працівника лісу.

Під час фестивалю відбуватимуться конкурси мисливських колективів, дитячі вікторини, забави, виступи художніх етнічних та професійних колективів. Будуть представлені виставки експонатів мисливської таксидермії, мисливських трофеїв, виставка-продаж картин, фотографій, виробів з дерева та шкіри, біжутерії та інших виробів на мисливську тематику.

27-29 cерпня – Zaxid Fest

Яскраве завершення літа з гуртами «Океан Ельзи», «The Hardkiss», « Один в каное», «Антитіла», «ДахаБраха», «Ляпис 98», «5’nizza», «Latexfauna», «Крихітка» …

Zaxid Fest проходитиме у відпочинковому комплексі «Чарівна долина» з 27 до 29 серпня. На мешканців Львівщини очікують неймовірні виступи музикантів на фоні розкішної природи. Кілька десятків іменитих музикантів з усього світу та шалений драйв . Під час фестивалю працюватиме наметове містечко з охороною, зарядні станції, стоянки для автомобілів.

Детальніше – https://zaxidfest.com/

29 серпня – 5-й Етно фест у Садибі Франка

У Нагуєвичах відсвяткують 165-ий день народження Івана Франка

У програмі фестивалю:

майстер-класи;

музейний університет;

літературна ватра з письменницею Галиною Пагутяк;

виставка авіатехніки, присвячена Петру Франку;

байкер-шоу;

концертна програма за участі народних колективів та етно-гуртів;

Хедлайнер фестивалю – гурт «Пацики з Франека».

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