На трасі Київ-Чоп біля Миколаєва ускладнений рух. Перекинулась вантажівка

На трасі Київ-Чоп на Львівщині перекинулась вантажівка. Через аварію ускладнений рух трасою. Про це в Телеграмі повідомила пресслужбі патрульної поліції Львівщини.
Аварія сталась близько 12:00 год. на трасі Київ-Чоп біля Тростянця, що поблизу міста Миколаїв.
За попередньою інформацією, водій вантажівки був не уважний на дорозі і наїхав на фуру, що здійснила аварійну зупинку. Через ДТП на проїзну частину витікає пальне.
Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Дорожня служба усуває наслідки ДТП.
Рух тарсою Київ-Чоп біля місяця аварії ускладнений. Патрульні організували рух зустрічною смугою та просять врахувати інформацію під час планування поїздки.
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Ольга Денисяка