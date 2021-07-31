На трасі Київ-Чоп біля Миколаєва ускладнений рух. Перекинулась вантажівка

На трасі Київ-Чоп на Львівщині перекинулась вантажівка. Через аварію ускладнений рух трасою. Про це в Телеграмі повідомила пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Аварія сталась близько 12:00 год. на трасі Київ-Чоп біля Тростянця, що поблизу міста Миколаїв.

За попередньою інформацією, водій вантажівки був не уважний на дорозі і наїхав на фуру, що здійснила аварійну зупинку. Через ДТП на проїзну частину витікає пальне.

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Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Дорожня служба усуває наслідки ДТП.

Рух тарсою Київ-Чоп біля місяця аварії ускладнений. Патрульні організували рух зустрічною смугою та просять врахувати інформацію під час планування поїздки.

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