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Чорногорія почала вимагати covid-сертифікати у відвідувачів ресторанів

Ольга Денисяка

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Чорногорія запровадила вимогу ковід-сертифікату для доступу до низки заходів та послуг, сподіваючись таким чином стримати зростання кількості заражень коронавірусом. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Балканський оглядач.

Починаючи з 30 липня і щонайменш до 20 серпня сертифікат вимагатимуть для відвідання ресторанів і барів у приміщенні, нічних клубів та будь-яких спортивних заходів.

Крім того, сертифікат стає обов’язковим для всіх працівників ресторанів і барів.
Ковід-сертифікат може підтверджувати повне щеплення від коронавірусу, або негативний ПЛР-тест, не давніший 72 годин чи антиген-тест, не давніший 48 годин, або ж перенесену хворобу, за умови, що позитивний тест був отриманий не менше ніж 14 і не більше 180 днів тому.

Контроль буде здійснюватися за допомогою смартфону, який зчитуватиме QR-код з COVID-сертифікату. На вході у заклади потрібно буде показувати посвідчення особи.

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На неповнолітніх ці вимоги поширюються тільки для відвідання дискотек або спортивних закладів.

Масові зібрання та фестивалі переносяться на період після 20 серпня.

Як наголосили в Інституті громадського здоров’я, обмеження були прийняті з огляду на те, що найбільше сприяють поширенню коронавірусу масові скупчення невакцинованої молоді. Спершу дискотеки та нічні клуби зовсім закрили до набрання чинності новими правилами.
Ці правила стосуються у тому числі туристів.

Міністерство охорони здоров’я Чорногорії раніше повідомляло, що на території країни діють цифровий COVID-сертифікат ЄС та інших країн, які мають QR-код. Туристи, які мають сертифікат про вакцинацію без QR -коду, можуть верифікувати документ в будь -якому закладі охорони здоров’я, і він буде дійсним протягом всього часу перебування у Чорногорії.

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