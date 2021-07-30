СБУ на Львівщині викрила інтернет-агітатора, якого координували з РФ

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили інтернет-агітаторів у п’ятьох областях України, зокрема і на Львівщині. Зловмисники поширювали у соцмережах заклики до зміни меж держкордону та захоплення влади в Україні. Про це інформує пресслужба СБУ.

«Інструкції» для проведення інформаційно-підривних операцій через інтернет, агітатори отримували від своїх кураторів з РФ. Під час обшуків за місцями проживання викритої ворожої агентури правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Загалом зловмисники «працювали» у п’ятьох областях України.

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Зокрема, на Закарпатті викрито посадовця місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій на закликах до порушення територіальної цілісності нашої держави. Свої «публікації» він розміщував у соціальних мережах. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконних дій.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Також на Київщині заблоковано протиправну діяльність мешканця Броварів, який використовував соцмережі для пропаганди агресивної війни.

В Одеській області викрито місцевого агента ворожої мережі. Зловмисник агітував за зміни меж державного кордону та захоплення влади в Україні. Свій контент він розповсюджував через інтернет-ресурси, підконтрольні ватажкам незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР».

Крім цього на Львівщині викрито інтернет-агітатора, який напередодні святкування Дня хрещення Київської Русі-України розповсюджував деструктивний контент. Зміст «публікацій» порушував рівноправність громадян та міг призвести до дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні.

На Вінниччині місцевий житель адміністрував декілька антиукраїнських спільнот в одній із соціальних мереж. Агітатор закликав до насильницької зміни влади та порушення територіальної цілісності України.

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Фото: СБУ