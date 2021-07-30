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Невідомий з ножем проник у квартиру львів’янки через балкон

Дарина Романишин

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Мотопатрульні затримали 30-річного львів’янина з ножем, який пробрався до помешкання львів’янки на вул. Симоненка. Про це львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

У четвер, 29 липня, близько 14:00 год мотопатрульні затримали чоловіка. Він вдерся до 24-річної квартири дівчини через вікно з ножем у руках.

«Виявилося, що цього чоловіка впустили до своєї квартири сусіди заявниці, бо він раніше робив їм ремонт. Коли побачили неадекватну поведінку та ніж у руках, сказали покинути помешкання. Чоловік вибіг на їхній балкон і звідти переліз до сусідньої квартири», – зазначили у поліції.

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Львів’янка була наляканою та зачинилась в кімнаті. До того ж невідомий почав бити у дверях, намагаючись зайти до неї.

Приїхавши на місце події, мотоекіпаж затримали кривдника. Ним виявився раніше судимий 30-річний львів’янин.

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