На Львівщині презентують музей, де віртуально можна перенестися у княжі часи

У селі Звеногород, що за Львовом, 6-8 серпня відкриють віртуальний музей завдяки якому можна відвідати одну з перших княжих столиць українського Прикарпаття часів середньовіччя. Про це організатори повідомили на своєму офіційному сайті.

В рамках відкриття історико-культурного заповідника «Древній Звенигород» відбудеться презентація музею. Його експозиція – це сотні артефактів княжих часів, серед яких гуслі, речі побуту, прикраси.

Завдяки окулярам віртуальної реальності можна оглянути 12 місць Звенигорода першої половини XII ст. Чотири з них – інтер’єри церков та палаців, вісім – вулиці, площі та панорами давнього міста.

Реклама партнерів

Організатори розповіли, що на відкритті буде ярмарок, театралізоване дійство, йога, квести, майстер-класи, концерт та багато іншого. З детальною інформацією щодо відкриття можна ознайомитися тут.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт «Княжий Звенигород: від реального до віртуального», запрезентували в грудні 2020 року. Окрім VR-окулярів створили AR-додаток, до якого увійшли три продукти: поштівки, «портали часу» та дитяча книжка «Пригоди у княжому Звенигороді».

Нагадаємо, Звенигород – село Пустомитівського району Львівської області за 20 км від Львова. Однак у середньовіччі там було одне з найбільших міст Західної України. Вперше назву міста – Звенигород – задокументовано в літописах у 1086 р.

Саме звідси походять три найдавніші писемні документи державного архівного фонду України – берестяні грамоти. Одна з них добре збережена та показує нам, яким було письмо та мова XII ст. Місто існувало до 1241 року, а тоді його вщент спалили монголо-татари. З того часу його не відновлювали.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.