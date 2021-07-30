Музика 70-х, майстер-класи та бойківські страви: у Славському пройде музичний гастрофестиваль

Протягом двох днів, 31 липня та 1 серпня, у Славському пройде музичний гастрофестиваль «Slavsko funk». Мешканців міста та гостей чекають українська музика 70-х та сучасні хіти. Про це інформує пресслужба ЛОДА.

За словами голови громади Володимира Беги, фестиваль покликаний підвищити туристичну привабливість територіальної громади, а також популяризувати українську естрадну пісню 60-70 років та загалом культуру того часу через призму музики, мистецтва та традицій.

Завдяки тематиці фестивалю Славсько зможе охопити широку аудиторію, що об’єднає різні покоління українців: тих, чия молодість припала на 70-і роки, та теперішню молодь, у середовищі якої відроджується інтерес до фанк-музики.

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На фестивалі виступатимуть відомі зіркові виконавці – Воплі Відоплясова, ВІА «Кобза», Василь Зінкевич, Степан Гіга, Зеновій Гучок та ін.

Симпозіум скульпторів стане ще однією мистецькою родзинкою музичного гастрофестивалю. Завдяки зусиллям п’ятьох скульпторів – Романа Кикти, Наталі Лейкіної, Андрія Турянського (Львів), Михайла Левченка (Київ) та Марини Товкач (Запоріжжя) – запальний фанк зазвучить і в камені.

Кожен учасник по-своєму інтерпретуватиме історію та сьогодення цього відомого гірськолижного курорту. По завершенню заходу скульптури будуть встановлені на центральній алеї Славська і додадуть туристичної привабливості курорту й, цілком імовірно, стануть його візуальними символами.

У межах фестивалю передбачена також кінозона, майстер-класи та фудкорт. Окрім традиційного фаст-фуду, гості фестивалю матимуть змогу скуштувати справжні бойківські страви.

Більше інформації про «Slavsko funk» – за посиланням.

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Фото: ЛОДА