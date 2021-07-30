Через вибухи у поштоматах «Нова пошта» перевірятиме посилки ренгеном

«Нова пошта» тепер ретельніше оглядатиме посилки – їх скануватимуть ренгеном. Це відбуватиметься через вибухи, які сталися в Києві та Одесі. Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.

Фото: Національна поліція

Відтепер у всіх відділеннях «Нової пошти» будуть рапіскани (система для сканування) та ренгенні установки для посилення ідентифікації клієнтів. Зараз же її використовують на двох сортувальних станціях – у Києві та Львові.

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Також у компанії заявили, що планують співпрацювати із кінологами для виявлення підозрілих посилок та вантажів.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 29 липня, у Києві, а згодом і в Одесі, відбувся вибух у комірках поштоматів (комплексів для отримання посилок без відвідування відділень з допомогою мобільного додатка). Одним із них був від служби «Нова пошта». Під час інциденту ніхто не постраждав. Поліція проводить розслідування.

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