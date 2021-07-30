ОСТАННІ НОВИНИ

Через вибухи у поштоматах «Нова пошта» перевірятиме посилки ренгеном

Дарина Романишин

|

«Нова пошта» тепер ретельніше оглядатиме посилки їх скануватимуть ренгеном. Це відбуватиметься через вибухи, які сталися в Києві та Одесі. Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.

Фото: Національна поліція

Відтепер у всіх відділеннях «Нової пошти» будуть рапіскани (система для сканування) та ренгенні установки для посилення ідентифікації клієнтів. Зараз же її використовують на двох сортувальних станціях – у Києві та Львові.

Реклама партнерів

Також у компанії заявили, що планують співпрацювати із кінологами для виявлення підозрілих посилок та вантажів.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 29 липня, у Києві, а згодом і в Одесі, відбувся вибух у комірках поштоматів (комплексів для отримання посилок без відвідування відділень з допомогою мобільного додатка). Одним із них був від служби «Нова пошта». Під час інциденту ніхто не постраждав. Поліція проводить розслідування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?
Вероніка РОЙ
Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?

Вже цієї п’ятниці, 23 липня, у Токіо стартують тридцять другі літні Олімпійські ігри. Від України за нагороди на найголо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів